«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в селе Нестеровское

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Единороссы Ингушетии провели проверку хода строительства дополнительной пристройки к детскому саду номер один в сельском поселении Нестеровское Сунженского района.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», проект пристройки направлен на увеличение количества доступных мест в дошкольном учреждении. Включая уже существующие 80 мест в основном здании, после завершения строительства их общее количество возрастет до 290.

Отмечается, что реконструкция идет в строгом соответствии с установленным графиком, не вызывая никаких замечаний со стороны директора детского сада. Вместе с основными задачами проекта, директор также высказала пожелание о создании двух дополнительных игровых площадок. Участники «партийного десанта» заверили, что они постараются посодействовать в решении данного вопроса.

В настоящее время все внутренние работы завершены и предстоит закончить подключение электричества, установку мебели и прокладку асфальтового покрытия. Завершение всех работ планируется в декабре текущего года.

Напомним, строительство ведется в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

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