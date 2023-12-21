Единороссы Ингушетии проверили организацию горячего питания в столичной гимназии «Марем»

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в ходе мониторинга участники рейда проверили качество еды, полноту порций, наличие меню. Также активисты узнали мнение у самих школьников. Дети едой были довольны. В ходе проверки комиссия дала положительную оценку работе персонала.

«Подобные мониторинги проводятся в школах города на постоянной основе. Это позволяет держать на контроле качество работы операторов питания и улучшать меню», — подчеркнул секретарь МО Зайт Орцханов.