Мониторинг

Единороссы Ингушетии проверили организацию горячего питания в столичной гимназии «Марем»

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Единороссы Ингушетии под руководством мэра Магаса Зайта Орцханова проверили организацию горячего питания в столичной гимназии «Марем» в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в ходе мониторинга участники рейда проверили качество еды, полноту порций, наличие меню. Также активисты узнали мнение у самих школьников. Дети едой были довольны. В ходе проверки комиссия дала положительную оценку работе персонала.

«Подобные мониторинги проводятся в школах города на постоянной основе. Это позволяет держать на контроле качество работы операторов питания и улучшать меню», — подчеркнул секретарь МО Зайт Орцханов.

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