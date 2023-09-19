«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проводят работу по проекту «Центр помощи по вопросам СВО»

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Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ингушетии проводит работу по проекту «Центр помощи по вопросам СВО».

В рамках этих мероприятий состоятся вебинары, тематические дни, круглые столы, а также будут практиковаться выездные приемы граждан в местных общественных приемных по вопросам предоставления мер господдержки и других льгот, предусмотренных действующим законодательством для участников СВО и их семей.

Планируется еженедельное проведение круглых столов в этих целях на базе РОП и МОП, при участии депутатов Госдумы РФ, сенаторов, депутатов регионального парламента, региональных министерств и ведомств.

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