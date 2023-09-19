Единороссы Ингушетии проводят работу по проекту «Центр помощи по вопросам СВО»
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ингушетии проводит работу по проекту «Центр помощи по вопросам СВО».
В рамках этих мероприятий состоятся вебинары, тематические дни, круглые столы, а также будут практиковаться выездные приемы граждан в местных общественных приемных по вопросам предоставления мер господдержки и других льгот, предусмотренных действующим законодательством для участников СВО и их семей.
Планируется еженедельное проведение круглых столов в этих целях на базе РОП и МОП, при участии депутатов Госдумы РФ, сенаторов, депутатов регионального парламента, региональных министерств и ведомств.