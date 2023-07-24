Федерация спортивной борьбы Ингушетии поддержала акцию «Добро чемпионов»

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы региона, в гости к подопечным интерната приехали Олимпийский чемпион по боксу, заместитель министра спорта Республики Дагестан Гайдарбек Гайдарбеков, руководители отделов распространения газеты «Ас-салам» Мухаммаднур Ибрагимханов и Шахбан Шахбанов, представитель газеты «Ас-салам» в Ингушетии Ахмед Абдурахманов.

В мероприятии также приняли участие мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, двукратный чемпион мира среди спортсменов до 23 лет, двукратный призер чемпионата России, бронзовый призёр международного турнира Гран-При Ивана Поддубного Ислам Опиев, начальник сборной команды Ингушетии по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев, старший тренер сборной команды республики по этому виду спорта Иса Оздоев.

Инициатор акции «Добро чемпионов» — газета «Ас-Салам» представила ребятам и коллективу интерната интересную развлекательную программу, порадовали их подарками, сладостями и фруктами. Все участники акции смогли лично навестить детей в их палатах.

Не остались в стороне Минспорта Ингушетии, ФСР республики, они также приняли участие в данной акции, порадовав воспитанников учреждения подарками и вниманием.