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Глава Ингушетии на избирательном участке проиграл юному шахматисту

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на избирательном участке в Карабулаке проиграл юному шахматисту Микаилу Тангиеву, о чем сообщил в своем Телеграм-канале.

«Выиграл Микаил достойно, без единой лишней эмоции. И этим он меня удивил. Полная сосредоточенность на результате. Думаю, что это будет одним из важных качеств Микаила, когда он вырастет», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, руководитель субъекта сегодня проголосовал на избирательном участке номер 903, расположенном во дворце культуры Сунжи. Здесь свой выбор сделала невеста Гапурхоевых из города Хава Досхоева.

Глава поздравил девушку с началом новой семейной жизни, а также «развязал» язык невесте. Это старинный ингушский обычай «мотт бастар», когда невесте предлагают деньги или подарок, чтобы она позволила выпить стакан воды, поданный ею с добрыми пожеланиями.

Также в единый день голосования Махмуд-Али Калиматов побывал на двух избирательных участках Карабулака и в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района.

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