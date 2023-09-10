Глава Ингушетии на избирательном участке проиграл юному шахматисту

«Выиграл Микаил достойно, без единой лишней эмоции. И этим он меня удивил. Полная сосредоточенность на результате. Думаю, что это будет одним из важных качеств Микаила, когда он вырастет», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, руководитель субъекта сегодня проголосовал на избирательном участке номер 903, расположенном во дворце культуры Сунжи. Здесь свой выбор сделала невеста Гапурхоевых из города Хава Досхоева.

Глава поздравил девушку с началом новой семейной жизни, а также «развязал» язык невесте. Это старинный ингушский обычай «мотт бастар», когда невесте предлагают деньги или подарок, чтобы она позволила выпить стакан воды, поданный ею с добрыми пожеланиями.

Также в единый день голосования Махмуд-Али Калиматов побывал на двух избирательных участках Карабулака и в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района.