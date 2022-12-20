Глава Ингушетии подарил участнику СВО бронированный Chevrolet Niva

В ходе беседы, прошедшей в рамках неформального общения, стороны обсудили, как проходит служба у военнослужащих из республики, формирование новой партии гуманитарного груза для них. Руководитель субъекта поинтересовался, как обстоят дела на передовой, не нуждаются ли ребята и сам Хашегульгов в чем-либо, осведомился о здоровье его близких и родных.

«У меня огромная гордость за вас, искреннее уважение к тебе и бойцам, которые не просто достойно несут службы, но удостоены высших государственных наград. Ваша доблесть признана лично Президентом страны Владимиром Путиным. Вы являетесь доказательством того, что герои у нас всегда были, есть и будут», — заявил Калиматов.

В свою очередь подполковник, удостоенный двух орденов Мужества, передал слова приветствия от всех военных, находящихся в его подчинении.

«У меня служат представители различных национальностей, все они выражают Вам слова благодарности. Знаю, Вы мало об этом говорите, но мы с марта месяца получаем на постоянной основе помощь от республики, Вас лично, чувствуем Вашу поддержку и участие. Ваш недавний приезд также воодушевил ребят, то, где Вы нас посетили, как близко подъехали к местам боевых действий, опасным точкам, уже о многом нам говорит», — подчеркнул Хашегульгов.

По итогам встречи Калиматов вручил ему бронированный автомобиль на основе Chevrolet Niva, отметив, что в скором времени, до конца года, бойцы получат новую партию помощи, составленную по спискам первой необходимости, за которыми Глава республики сам лично следит. Также для наших военнослужащих будут направлены дополнительно еще 7 автомашин.

Напомним, руководитель субъекта недавно побывал в зоне проведения специальной военной операции и посетил позиции земляков, ознакомился с условиями службы, решив лично сопроводить очередной груз гуманитарной помощи. Оборудование, продукты и амуниция были переданы военнослужащим согласно перечню дополнительной потребности, составленному по их запросам, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.