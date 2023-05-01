Глава Ингушетии поздравил с юбилеем старейшую газету в регионе «Сердало»

«Это наша история, успехи, достижения, наши люди и герои, описанные в многочисленных заметках и публикациях. В ней трудились легендарные журналисты и регулярно сотрудничали многие выдающиеся писатели и ученые — Капитон Чахкиев, Магомед-Сали Плиев, Ахмед Ведзижев, Юсуп Чахкиев, Ахмед Плиев, Башир Костоев, Магомед-Рашид Плиев, Султангири Котиев, Хамид Эгиев, Идрис Плиев, Тамерлан Муталиев и многие другие», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, у истоков стояли Заурбек Мальсагов — автор ингушского алфавита, Тимбот Беков, Джабраил Хаматханов, Хамзат Осмиев, Магомед Аушев, Сосланбек Куркиев, Магомед Солтамаков, Мухтар Мальсагов и Осман Гадаборшев.

«Газета «Сердало» — это бренд ингушской журналистики и кузница профессиональных кадров, давшая путёвку в жизнь многим талантливым журналистам. Но самая главная заслуга газеты — это ее работа по сохранению ингушского языка. Более 80 лет газета издавалась на ингушском языке и до сих пор продолжает эту традицию», — добавил Глава региона, отметив, что по сей день коллектив общенациональной газеты «Сердало» продолжает активно работать, сохраняя лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями журналистов.

В завершение Махмуд-Али Калиматов поздравил творческий коллектив и всех бывших сотрудников «Сердало» со 100-летием.

«Искренне желаю нашей любимой газете долгих лет жизни!», — резюмировал руководитель региона.