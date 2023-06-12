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Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем России

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с Днем России — «праздником, который ежегодно дополняется новыми фактами, смыслами и достижениями».

В своем Telegram-канале он написал, что сегодня практически во всех субъектах страны живут, служат, получают знания и работают наши соотечественники.

«Мы гордимся, что в новое время, как и в минувшие эпохи, лучшие представители Ингушетии воинскими подвигами, трудовыми и творческими достижениями, профессиональными знаниями, спортивным мастерством, ежедневными делами и поступками вносят вклад во славу России, ее мощь и реализацию созидательных планов и идей», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Пусть во все времена свободная, богатая, благополучная Российская Федерация успешно развивается и крепнет. Мира и процветания нашей любимой стране», — пожелал Глава региона.

День России — значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Праздник имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня.

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