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Глава Ингушетии призвал жителей региона проголосовать за благоустройство общественных пространств

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Свыше 30 тысяч жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые власти республики благоустроят в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Сейчас от активности каждого жителя зависит, какими будут наши города, села в ближайшем будущем, какие территории будут полностью преображены. Мы только предлагаем площадки и различные варианты обновления общественных пространств. Но именно люди определяют, куда зайдет техника, специалисты, и где будет наведен порядок в 2024 году», — заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что до конца голосования осталось чуть меньше трех недель.

«Я, как Глава Ингушетии и как ее житель, призываю вас поддержать голосование и тем самым внести свой вклад в дело благоустройства наших городских земель. Важен голос каждого», — подчеркнул Калиматов.

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