Глава Ингушетии призвал жителей региона проголосовать за благоустройство общественных пространств

«Сейчас от активности каждого жителя зависит, какими будут наши города, села в ближайшем будущем, какие территории будут полностью преображены. Мы только предлагаем площадки и различные варианты обновления общественных пространств. Но именно люди определяют, куда зайдет техника, специалисты, и где будет наведен порядок в 2024 году», — заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что до конца голосования осталось чуть меньше трех недель.

«Я, как Глава Ингушетии и как ее житель, призываю вас поддержать голосование и тем самым внести свой вклад в дело благоустройства наших городских земель. Важен голос каждого», — подчеркнул Калиматов.