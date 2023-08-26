В своем ТГ руководитель субъекта отметил, что Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, и недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Подобная деятельность, направленная на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, должна пресекаться всеми законными методами.

«Проблема экстремизма приобрела новое звучание в последние годы, уровень опасности в регионах возрос. В этой связи перед органами государственной власти стоит первоочередная задача особой важности — профилактики экстремизма», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что 10 сентября, в единый день голосования, в республике пройдут муниципальные выборы. Глава считает, что в связи со сложившейся ситуацией и угрозами, связанными с проведением специальной военной операции, обеспечение безопасности избирательных участков в период подготовки и проведения выборов является приоритетным направлением.

«В ходе избирательной кампании нам нужно уделить особое внимание обеспечению общественного порядка при проведении выборов. Надо принять все необходимые меры по предупреждению возможных попыток совершения террористических актов, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных массовых мероприятий», — добавил Махмуд-Али Калиматов.