Глава Магаса вручил награды работникам подведомственных организаций

По словам собеседника издания, особо отличившиеся работники были отмечены грамотами. Помимо этого, им также преподнесли памятные подарки.

«Хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за непосильный труд и преданность своему делу. Желаю вам успехов в дальнейшем на профессиональном поприще и всего самого наилучшего», — подчеркнул мэр столицы региона Зайт Орцханов, обращаясь к собравшимся.