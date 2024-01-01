Награждение

Глава Магаса вручил награды работникам подведомственных организаций

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В администрации Магаса состоялось награждение сотрудников подведомственных организаций, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, особо отличившиеся работники были отмечены грамотами. Помимо этого, им также преподнесли памятные подарки.

«Хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за непосильный труд и преданность своему делу. Желаю вам успехов в дальнейшем на профессиональном поприще и всего самого наилучшего», — подчеркнул мэр столицы региона Зайт Орцханов, обращаясь к собравшимся.

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