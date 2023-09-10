Выборы

Глава Назрановского района Ингушетии побывал на избирательных участках

0

Глава Назрановского района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба, посетил выборные органы в Яндаре и избирательный участок номер 706 в сельском поселении Сурхахи совместно со своим односельчанином Мухажиром Евлоевым, депутатом парламента Ингушетии.

Они пообщались с членами участковой избирательной комиссии и поинтересовались, как проходит их рабочий процесс. В ходе визита Измайлов и Евлоев исполнили свой гражданский долг — проголосовали за кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Назрановского района.

Далее они направились в участковую избирательную комиссию номер 707, которая расположилась во второй школе села Сурхахи. Там они вместе с председателем регионального парламента Магометом Тумгоевым и депутатом Магометом Алисхановым проверили ход выборов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии закрылись все избирательные участки
Глава Ингушетии на избирательном участке проиграл юному шахматисту
В выборах в Ингушетии по данным на 18 часов приняло участие свыше 65% избирателей
Глава совета депутатов Сунженского района проголосовал в отдаленном селе Даттых
На 15 часов явка избирателей на выборах в Ингушетии составила более 46%
Молодожены приняли участие в муниципальных выборах в Сунже Ингушетии
Глава Ингушетии проголосовал на выборах и «развязал» невесте язык
В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создана в Ингушетии
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Голосование в Сунже и Сунженском районе Ингушетии идет в штатном режиме

Главное

Яндекс.Метрика

 