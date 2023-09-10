Глава Назрановского района Ингушетии побывал на избирательных участках

Они пообщались с членами участковой избирательной комиссии и поинтересовались, как проходит их рабочий процесс. В ходе визита Измайлов и Евлоев исполнили свой гражданский долг — проголосовали за кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Назрановского района.

Далее они направились в участковую избирательную комиссию номер 707, которая расположилась во второй школе села Сурхахи. Там они вместе с председателем регионального парламента Магометом Тумгоевым и депутатом Магометом Алисхановым проверили ход выборов.