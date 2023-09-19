Глава села Троицкое Ингушетии переизбран на новый срок
На заседании совета депутатов пятого созыва сельского поселения Троицкое было принято решение переизбрать главу муниципального образования Климатова Омара Бексултановича.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, это решение было принято единогласно всеми участниками мероприятия.
Таким образом, Климатову односельчане выразили доверие и поддержку. Отмечалось, что у него репутация компетентного и квалифицированного человека, способного решать поставленные задачи.