Глава села Троицкое Ингушетии переизбран на новый срок

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, это решение было принято единогласно всеми участниками мероприятия.

Таким образом, Климатову односельчане выразили доверие и поддержку. Отмечалось, что у него репутация компетентного и квалифицированного человека, способного решать поставленные задачи.