Муниципалитет

Глава села Троицкое Ингушетии переизбран на новый срок

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На заседании совета депутатов пятого созыва сельского поселения Троицкое было принято решение переизбрать главу муниципального образования Климатова Омара Бексултановича.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, это решение было принято единогласно всеми участниками мероприятия.

Таким образом, Климатову односельчане выразили доверие и поддержку. Отмечалось, что у него репутация компетентного и квалифицированного человека, способного решать поставленные задачи.

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