Художник Игорь Хоронько передал в дар музею ИЗО Ингушетии две свои работы

На открытии выставки, которое состоялось 31 октября, художник подарил музею свою работу «Июльский вечер в Архызе». Но при демонтаже выставки Игорь Борисович подарил музею еще одну свою картину - «В окрестностях Кисловодска».

«Этот щедрый жест является свидетельством глубокого понимания и уважения к миссии музейных работников, которые неустанно трудятся для сохранения и передачи прекрасного будущим поколениям», - процитировала пресс-служба директора учреждения Любовь Тумгоеву.

Она поблагодарила Игоря Хоронько и выразила уверенность, что его картины займут свое достойное место в будущих экспозициях музея.