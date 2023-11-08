Искусство

Художник Игорь Хоронько передал в дар музею ИЗО Ингушетии две свои работы

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии завершила свою работу персональная выставка члена Союза художников России Игоря Хоронько в рамках межрегиональной акции «Соединяя пространство», сообщила пресс-служба учреждения. 

На открытии выставки, которое состоялось 31 октября, художник подарил музею свою работу «Июльский вечер в Архызе». Но при демонтаже выставки Игорь Борисович подарил музею еще одну свою картину - «В окрестностях Кисловодска».

«Этот щедрый жест является свидетельством глубокого понимания и уважения к миссии музейных работников, которые неустанно трудятся для сохранения и передачи прекрасного будущим поколениям», - процитировала пресс-служба директора учреждения Любовь Тумгоеву.

Она поблагодарила Игоря Хоронько и выразила уверенность, что его картины займут свое достойное место в будущих экспозициях музея.  

   

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