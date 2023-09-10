Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создана в Ингушетии

По ее словам, ведомством, как оператором ГИСОГД, подготовлены и подписаны соглашения об информационном взаимодействии со всеми муниципалитетами республики и инспекцией государственного строительного надзора с последующим предоставлением прав доступа в систему.

Для обеспечения полного функционирования ГИСОГД с указанными органами ведется работа по загрузке ими сведений и документов в данную систему, в том числе с оказанием консультативной и практической помощи посредством социальной сети Telegram.

Лида Плиева также рассказала, что в целях координации градостроительной деятельности и улучшения архитектурного облика населенных пунктов региона, по обращению заказчиков-застройщиков, инвесторов рассматриваются и согласовываются фасады и архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий и сооружений. В частности, была рассмотрена представленная Министерством строительства по запросу комитета проектная документация по реконструкции здания детского лагеря «Эрзи» в Джейрахском районе. По итогам рассмотрения даны эскизные предложения в части архитектурно-планировочных решений.

Ведомство разработало альбом дизайн-проекта по интерьерным решениям выставочного зала и благоустройства мемориала, расположенного на территории кладбища памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года «Г1оазота кашамаш» в Назрани.

Проводится работа по согласованию схем размещения рекламных конструкций на территориях муниципалитетов в части соответствия документам территориального планирования и градостроительного зонирования соответствующих муниципальных образований.

Руководитель субъекта считает, что от правильного проектирования объектов и их месторасположения зависят архитектурный облик городов и районов республики.

«Это важный аспект развития инфраструктуры муниципалитетов, который включает в себя озеленение, архитектурный стиль, размещение зданий в городской сетке и общую визуальную составляющую. Облик напрямую влияет на формирование имиджа любого города. Чем красивее и ухоженнее выглядит муниципальное образование, тем большее число людей желают его посетить. Считаю, что следует уделять особое внимание этому вопросу и ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ингушетии, а также не допускать нарушений», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что республиканский комитет архитектуры и градостроительства создан в октябре 2019 года. За этот небольшой срок ведомством проделан большой объем работы по совершенствованию системы территориального планирования, развитию архитектуры и градостроительства республики.