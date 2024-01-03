Ингушетия достигла стопроцентной доступности дошкольного образования в 2023 году

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что в минувший Год педагога и наставника власти уделяли особое внимание теме образования. Помимо строительства школ и детских садов, велась работа по привлечению новых педагогов, уделялось внимание успехам детей и работников образовательной сферы.

«Событий много, поделюсь лишь некоторыми из них. Мы впервые достигли 100% доступности дошкольного образования. В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность — 6 778 мест (рабочих — 988), 13 — дошкольных учреждений на 1 730 мест (рабочих — 688). Открыто 20 центров образования естественно-научной и технологической направленности, где есть возможность дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности», — напомнил Глава республики.

По его словам, в сельских школах созданы условия для занятий спортом: отремонтированы спортзалы, установлены спортплощадки, созданы спортивные клубы.

«Открылся центр цифрового образования «IT-куб» на базе лицея номер один города Сунжа, где дети могут знакомиться с технологиями искусственного интеллекта, обеспечивается просветительская работа по цифровой грамотности и цифровой безопасности. Мероприятия Национального проекта «Образование» позволили оснастить школы новым компьютерным оборудованием и начать применение информационных технологий в школьном обучении. В 16 общеобразовательных организациях республики в прошлом году проведен капремонт», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Для обеспечения рынка труда высокопрофессиональными специалистами в республике запустили центр опережающей профессиональной подготовки на базе колледжа сервиса и быта.

«Теперь у потенциальных работодателей появилась возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям. Важно также, чтобы и сами жители нашей республики использовали ресурсы ЦОПП и могли при необходимости изменить профессию, сделать свои навыки востребованными на рынке труда. Сейчас деятельностью этого учреждения охвачено более 1,3 тыс. человек. Такой же центр в 2024 году будет создан на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа», — добавил Глава.