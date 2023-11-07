Ингушетия выделит около 2 млн рублей для замены водопровода в городе Молочанске Запорожья

В настоящее время ООО «Спецстрой-Климат» все подготовительные работы завершены, в города доставлены необходимые строительные материалы. Подрядчик приступил к земляным работам и планирует их завершить до конца декабря текущего года.

Подобные работы планируется продолжить и в следующем году. В планах Минстроя Ингушетии замена водоводов, пуско-наладочные и восстановительные работы насосной станции и ремонт дорожного полотна улиц.

Также глава правительства республики Владимир Сластенин обсудил с министрами организацию помощи населению подшефного Токмакского района.

По запросам образовательных учреждений закуплена необходимая учебная и художественная литература. Отправка состоится в ближайшие дни.

Кроме того, премьер предложил расширить сферу действия шефской помощи, включив в нее не только материальную поддержку, но и социальные проекты. Было предложено написать письма учащимся школ Молочанска, выразив слова поддержки и добрые пожелания.

«Эти ребята сейчас переживают сложные времена, и, возможно, письма от наших детей помогут им отвлечься, завязать новые интересные знакомства, узнать о нашем регионе и культуре. Это будет возрождением старой доброй традиции, когда жители СССР обменивались письмами с людьми из разных регионов и даже стран», — отметил Владимир Сластенин.

Напомним, в рамках поручения Президента России Владимира Путина Ингушетией было принято шефство над Токмакским районом Запорожской области.