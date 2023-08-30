Мероприятие

Ингушские дети знакомятся с кухней народов мира

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В сельском поселении Новый Редант Малгобекского района состоялась викторина «Кухня народов мира», сообщили нашему изданию в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участниками мероприятия, которое прошло в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников», стали воспитанники художественной самодеятельности сельского Дома культуры.

Как рассказал собеседник, ребята посмотрели видеопрезентацию по теме викторины, после чего ответили на вопросы, показав себя достойными знатоками мировой кухни.

«Дети с большим интересом знакомились с кулинарными предпочтениями разных народов, населяющих нашу планету, а также особенностями приготовления блюд, являющихся визитной карточкой нашей национальной кухни», — отметили организаторы мероприятия.

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