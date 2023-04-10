Ингушских старшеклассников приглашают принять участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности

Как сообщили в МРУ Росфинмониторинга по СКФО, уже проведен всероссийский тематический урок «Финансовая безопасность личности в сети Интернет для учащихся 8-10 классов общеобразовательных организаций». Участниками олимпиады являются старшеклассники, студенты колледжей и вузов. Победители и призеры получают возможность поступления на профильные направления в вузы, магистратуру или аспирантуру в соответствии с льготами олимпиады первого уровня, а также возможность найти работу своей мечты в престижной сфере финансовой безопасности.

По данным Минфина России, количество участников олимпиады ежегодно увеличивается. Так, в 2021 году в ней принимали участие представители 7 стран, в 2022 году — представители 12 стран, в том числе стран БРИКС. В 2023 году планируется участие представителей уже из 15 стран.

Финальный этап олимпиады традиционно проходит на площадке образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

Северо-Кавказский федеральный округ принимает активное участие в олимпиаде. В 2022 году округ на финальном этапе представляли 12 студентов и 12 школьников, из которых один стал призером (из Ставропольского края).

Координирует вопросы организации и проведения мероприятий олимпиады на территории Северо-Кавказского федерального округа заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Кукса Антон Николаевич, тел. 8(87934)5-52-67, e-mail: skfo@fedsfm. ru.

Напомним, по поручению Президента Российской Федерации с 2021 года Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проводится международная олимпиада по финансовой безопасности.