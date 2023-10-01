Ингушский боксер-профессионал Альберт Хамхоев одержал очередную победу
Ингушский боксер-профессионал Альберт Хамхоев (9-0-0) одержал очередную уверенную победу над представителем Танзании Мешаком Мванкемвой (24-15-2).
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Хамхоев расправился с оппонентом техническим нокаутом в четвертом раунде. Отмечается, что бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса IBA CHAMPIONS NIGHT в турецком городе Белек.
«Ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года», — напомнили промоутеры талантливого спортсмена.