Бокс

Ингушский боксер-профессионал Альберт Хамхоев одержал очередную победу

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Ингушский боксер-профессионал Альберт Хамхоев (9-0-0) одержал очередную уверенную победу над представителем Танзании Мешаком Мванкемвой (24-15-2).

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Хамхоев расправился с оппонентом техническим нокаутом в четвертом раунде. Отмечается, что бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса IBA CHAMPIONS NIGHT в турецком городе Белек.

«Ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года», — напомнили промоутеры талантливого спортсмена.

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