Трудоустройство

Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог сестре погибшего участника СВО с трудоустройством

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог сестре погибшего участника специальной военной операции трудоустроиться в центр медицины катастроф, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«Ясмина Чапанова окончила Ингушский медицинский колледж имени Асият Тутаевой. Ее давней мечтой была работа в Центре медицины катастроф. Имея диплом фельдшера, девушка пришла в филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой о трудоустройстве», — рассказал собеседник.

По его словам, брат Ясмины Ибрагим Чапанов героически погиб в 2022 году в городе Волноваха Донецкой Народной Республики.

«Социальный координатор Хаваж Ведзижев оперативно откликнулся на просьбу Ясмины. Он связался с руководством республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи и попросил рассмотреть кандидатуру молодого медика для трудоустройства», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что девушка успешно прошла собеседование и уже несколько дней работает в должности фельдшера в центре медицины катастроф.

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