СВО

Из Ингушетии в зону СВО отправились 20 контрактников

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20 бойцов отправились в субботу из Ингушетии в зону специальной военной операции. Службу по контракту они будут проходить в прославленном на полях сражений 503-м мотострелковом полку.

В торжественном мероприятии проводов военнослужащих, проходившем на базе Троицкого гарнизона, принял участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Вам предстоит принимать участие в выполнении служебных и боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции на Украине в составе знаменитого 503-го мотострелкового полка. Многие военнослужащие — это наши земляки, ваши друзья и сослуживцы, которые уже участвуют в ней, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. Все они добросовестно служат и доблестно выполняют все поставленные руководством задачи», — сказал в своем выступлении Калиматов.

Он отметил, что убежден в моральной, физической и боевой подготовке бойцов и в их решимости на высоком уровне исполнить служебный долг.

Руководитель субъекта подчеркнул, что с первых дней проведения СВО семьи военнослужащих в республике окружены особой заботой и вниманием. Им оказывается необходимая адресная помощь, в том числе юридическая, социальная и психологическая.

«Мы будем всегда и всемерно оказывать вашим семьям всевозможную поддержку. В настоящее время она системно оказывается, и в будущем ее станет еще больше», — цитирует Главу республики его пресс-служба.

Калиматов пожелал новобранцам служить честно и вернуться домой с победой.

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