Износ оборудования на ГНС в городе Сунже Ингушетии составляет 80%

По его словам, здесь два водоподъемных сооружения. На первом установлено 18 скважин, на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся 17 из них. 2 скважины работают с низким уровнем КПД, в связи с чем необходима замена погружных насосов. Кроме того, наблюдается низкий уровень дебита на одной из скважин, которая находится в разработке. На втором водоподъеме расположено 5 центробежных насосов. Из них работает только три.

«На ГНС срочно необходимо заменить 3 центробежных насоса. Один такой агрегат стоит ориентировочно 4-6 млн рублей. К концу следующей недели закончим калькуляцию, чтобы установить, сколько будет стоить замена основного оборудования. Это важно, поскольку недавно уже была проблема с трубами и насосом, из-за чего водоснабжение в Сунженском и Малгобекском районах не могли восстановить неделю. Допускать подобного мы не можем, поэтому выступим с предложением в правительстве. Сейчас это остро необходимо», — отметил министр.

Лолохоев добавил, что закупить часть оборудования нужно в текущем году. На сегодня уже установлено 13 насосов первого водоподъема, из них 2 были закуплены Минэнерго. Добыча воды на сегодняшний день составляет 20 тыс. кубометров в сутки.

Он уточнил, что основные аварии происходят на центральном водоводе, в районе сельских поселений Троицкое, Средние Ачалуки и Сагопши. Для того, чтобы уменьшить количество аварий, необходимо поменять примерно 25 км трубопровода.

Кроме того, в Сунженском и в Малгобекском районах планируется заменить уличные водоводы, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.