Износ оборудования на ГНС в городе Сунже Ингушетии составляет 80%
Износ оборудования на главной насосной станции в городе Сунже Ингушетии составляет 80%. Срок эксплуатации ГНС истек 13 лет назад, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев.
По его словам, здесь два водоподъемных сооружения. На первом установлено 18 скважин, на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся 17 из них. 2 скважины работают с низким уровнем КПД, в связи с чем необходима замена погружных насосов. Кроме того, наблюдается низкий уровень дебита на одной из скважин, которая находится в разработке. На втором водоподъеме расположено 5 центробежных насосов. Из них работает только три.
«На ГНС срочно необходимо заменить 3 центробежных насоса. Один такой агрегат стоит ориентировочно 4-6 млн рублей. К концу следующей недели закончим калькуляцию, чтобы установить, сколько будет стоить замена основного оборудования. Это важно, поскольку недавно уже была проблема с трубами и насосом, из-за чего водоснабжение в Сунженском и Малгобекском районах не могли восстановить неделю. Допускать подобного мы не можем, поэтому выступим с предложением в правительстве. Сейчас это остро необходимо», — отметил министр.
Лолохоев добавил, что закупить часть оборудования нужно в текущем году. На сегодня уже установлено 13 насосов первого водоподъема, из них 2 были закуплены Минэнерго. Добыча воды на сегодняшний день составляет 20 тыс. кубометров в сутки.
Он уточнил, что основные аварии происходят на центральном водоводе, в районе сельских поселений Троицкое, Средние Ачалуки и Сагопши. Для того, чтобы уменьшить количество аварий, необходимо поменять примерно 25 км трубопровода.
Кроме того, в Сунженском и в Малгобекском районах планируется заменить уличные водоводы, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.