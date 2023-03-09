Известный бизнесмен, меценат и поэт Микаил Гуцериев отмечает 65-летие

Микаил Сафарбекович Гуцериев родился 9 марта 1958 года в городе Акмолинске Казахской ССР в многодетной семье.

В 1975 году, после окончания школы в Грозном, он работал грузчиком на протяжении года, а затем переехал в Казахстан и поступил на вечернее отделение технологического института. Днем будущий химик-технолог работал накатчиком на швейной фабрике, затем стал мастером цеха, а вечером шел на лекции в институт.

В 1985 году мужчина возглавил фабрику в Грозном, став самым молодым генеральным директором СССР.

Позднее Микаил Гуцериев окончил Российский госуниверситет нефти и газа, а также Финансовый университет при правительстве России.

В 1988 году, в эпоху перестройки, Михаил Сафарбекович основал коммерческий «Бинбанк» и СП «Чиитал», занимавшееся производством мебели.

Первым значимым бизнес-проектом Гуцериева стала свободная экономическая зона «Ингушетия», суть которой состояла в налоговых льготах для предпринимателей. Обслуживанием «Ингушетии» занималась финансовая корпорация «БИН».

Бизнесмена всегда привлекал нефтяной бизнес, с ним предприниматель связал свою биографию. В 2000-м ему предложили возглавить государственную компанию «Славнефть», а затем он основал собственную нефтяную компанию «РуссНефть».

Через несколько лет он стал ключевым игроком в сегменте радиовещания. Сегодня ему принадлежат «Весна FM», «Восток FM», «Финам FM», «Говорит Москва», «Шансон».

Микаил Гуцериев был депутатом Госдумы от ЛДПР, координировал деятельность ряда комитетов, занимал пост заместителя председателя фракции.

Меценат награжден орденами Дружбы и Почета, медалями. Он — почетный нефтяник и работник ТЭК, заслуженный экономист России. Песни на его стихи исполняют знаменитые российские артисты.

В последнее время, после встречи с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, бизнесмен начал помогать республике. Между промышленно-финансовой группой «Сафмар» Михаила Гуцериева и правительством республики заключено долгосрочное соглашение.

7 марта руководитель субъекта в своем Телеграм-канале написал: «Сегодня во время нашего общения представительницы общественных организаций отметили, что для них стало приятной новостью возвращение Микаила Гуцериева в Ингушетию в качестве инвестора. Они попросили меня рассказать о перспективах предстоящего сотрудничества и планах по социально-экономическому развитию региона, что я и сделал с большим удовольствием. У нас с ним общая задача — сделать Ингушетию одной из самых благополучных и процветающих республик».

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что меценат уже приобрел для республики трансформатор за 37,5 млн рублей и амбулаторный лифт, стоимостью 15 млн рублей для аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова.

«Нам не обойтись без помощи инвесторов, а Микаил Сафарбекович готов вкладывать средства в различные, необходимые нам проекты, в том числе — в горной части республики. Я понял это после разговора с ним. Он — один из величайших людей России и искренне хочет помочь», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Микаила Гуцериева с 65-летием и желает здоровья, счастья, успехов во благо страны и своей республики.