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К Дню пограничника в столице Ингушетии провели торжественное мероприятие

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К Дню пограничника, который отмечается 28 мая, в столице Ингушетии провели торжественное мероприятие, в котором принял участие исполняющий обязанности Главы республики Владимир Сластенин.

«Сегодня, сохраняя славные традиции старших поколений воинов-пограничников, вы с честью выполняете служебно-боевые задачи по охране государственной границы на южных рубежах России. В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваши профессионализм, мужество, самоотверженность, верность долгу и присяге. От имени Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и себя лично желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в важном деле охраны рубежей нашей страны», — обратился к собравшимся Сластенин.

На мероприятии отличившимся сотрудникам Пограничного управления по региону за достигнутые результаты в работе и безупречную службу была объявлена благодарность директора ФСБ России. Вручены грамоты руководителей субъекта и руководителя пограничной службы за инициативу и настойчивость, высокий профессионализм и достигнутые положительные результаты в служебной деятельности, успешное выполнение задач по защите и ох¬ране государственной границы, обеспечения государственной безопасности и в связи с 105-летием образования пограничных органов.

Собравшиеся также почтили память пограничников, погибших при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, пограничные войска были учреждены 28 мая 1918 года в РСФСР указом Совнаркома. Первоначально подразделение носило название пограничной охраны, но уже через год было переименовано в войска.

Подразделение переходило под управление различных ведомств, менялись структура и законодательная база, неизменными оставались лишь цели. Ведь защита границ России всегда оставалась одним из приоритетов национальной безопасности.

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