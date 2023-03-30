Калиматов потребовал проверить информацию о заражении новорожденного синегнойной палочкой в Ингушетии

«О принимаемых мерах Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову доложил министр здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев. Он отметил, что по данному обращению сформирована рабочая группа, которая выехала в перинатальный центр и другие медучреждения, везде проводится служебная проверка, по результатам которой будет разъяснена ситуация», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил министр, говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, — необоснованная информация.

«У перинатального центра есть контракт на производственный контроль с Центром гигиены и эпидемиологии региона, специалисты которого выезжают и проводят исследования смывов операционных, реанимаций, родовых отделений. Результаты смывов у нас есть», — цитирует Балаева пресс-служба.

По словам главы ведомства, согласно данным последнего производственного контроля Центра гигиены и эпидемиологии республики, синегнойная палочка в центре не обнаружена. Однако ведомство намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии.

Калиматов потребовал от Минздрава детально изучить вопрос, разобраться в ситуации.

«Досконально проверьте как перинатальный центр, так и все другие медучреждения на наличие инфекции. Недопустимо, чтобы подобный случай повторился», — заявил Глава Ингушетии.

По мнению главврача перинатального центра Мадины Хутиевой, синегнойной палочкой малыш не заражался, о чем свидетельствует заключение эксперта, а данная патология за 5 лет существования центра выявилась во второй раз.

Руководитель медучреждения проинформировала в отчете, что все меры профилактики в центре предпринимаются, предусмотрены плановые и внеплановые обработки. Также Хутиева заверяет, что руководство перинатального центра готово предоставить комиссии всю необходимую информацию, поскольку заинтересовано в обнаружении недочетов.

Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора по Ингушетии также запросил документы для анализа качества оказания медицинских услуг в центре.