Власть

Калиматов заявил, что Ингушетия состоялась благодаря его предшественникам Аушеву, Зязикову и Евкурову

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая на заседании регионального парламента в преддверии 30-летия региона, заявил, что республика состоялась, благодаря его предшественникам — Руслану Аушеву, Мураду Зязикову и Юнус-Беку Евкурову.

«Мы отмечаем скоро 30-летие республики, и никогда не должны забывать, что первым Президентом у нас был Руслан Султанович Аушев. После него свой вклад в развитие республики вносил Зязиков (Мурат Магометович — ред.), потом Евкуров (Юнус -Бек Баматгиреевич — ред.). Все начиналось оттуда», — отметил Калиматов, подчеркнув, в каких сложных условиях им приходилось работать.

Он напомнил, что в 2004-2007 годах был прокурором республики и помнит времена разгула терроризма, когда с наступлением темноты на улице машин и людей нельзя было увидеть, родители боялись за детей.

Глава Ингушетии считает, что в те непростые для республики и народа времена, эти руководители сделали все, что могли и «мы все должны быть им благодарны».

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушской Республики в составе России.

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