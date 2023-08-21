Карту Ингушетии 1924 года представили на фестивале «Вышитая Россия»

По словам собеседника, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Центра культурного развития города Магаса Лидия Хамхоева приняла участие в проекте, вышив карту Ингушетии, которая стала частью большого полотна. В этот раз мастерица создала ковер-карту Ингушской автономной области 1924 года со столицей Буро (ныне Владикавказ). Свою работу она посвятила 100-летию ингушской государственности, которое отметят в следующем году.

Как рассказал представитель музея ИЗО, основой карты стал войлочный ковер мокрого валяния, который изготовила заслуженный деятель искусств Ингушетии Райшат Ахильгова. Лидия Хамхоева, используя разные техники (тамбурный шов, гладь, золотное шитье, мокрое и сухое валяние, вышивку бисером и гладью), сумела отобразить в своем творении этапы столетнего становления и развития Ингушетии.

Здесь присутствуют символы городов республики, национальные символы, иероглифы со средневековых башенных комплексов и склепов, изображения архитектурных памятников. Не оставила мастерица без внимания и ингушское орнаментальное искусство: на ковре представлен орнамент «Буро», который был зафиксирован в начале ХХ века у ингушской мастерицы, проживавшей в тогдашней столице Ингушетии.

Заместитель директора музея изобразительных искусств Ася Евлоева и мастер ДПИ, модельер ингушского национального костюма Лидия Хамхоева достойно представили Ингушетию в художественном музее Чувашии, где прошла необычная выставка, собранная из уникальных творений мастеров народного искусства из 70 регионов России.