Коллектив столичной мэрии прошел диспансеризацию
Накануне была организована выездная работа медицинской бригады в столичную мэрию. Диспансеризацию провели все сотрудники администрации и подведомственных организаций, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
«После регистрации и забора анализов медики измеряли давление, снимали электрокардиограмму, проводили ряд других исследований», — поделился собеседник издания.
Отметим, что диспансеризация позволяет выявить недуг на ранней стадии, а врачи смогут оказать своевременную помощь. Это не просто профилактика, но еще и возможность получить развернутые консультации специалистов о поддержании состояния своего здоровья.