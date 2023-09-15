Коллектив столичной мэрии прошел диспансеризацию

«После регистрации и забора анализов медики измеряли давление, снимали электрокардиограмму, проводили ряд других исследований», — поделился собеседник издания.

Отметим, что диспансеризация позволяет выявить недуг на ранней стадии, а врачи смогут оказать своевременную помощь. Это не просто профилактика, но еще и возможность получить развернутые консультации специалистов о поддержании состояния своего здоровья.