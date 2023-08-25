Коллектив Сунженского РДК принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

По словам собеседника, это весомая помощь многодетным и малоимущим семьям, для детей которых приобретаются школьные принадлежности, обувь, школьная форма.

«Коллектив во главе с директором Айшат Матиевой и на этот раз не остался в стороне. Для многодетных семей Балаевых и Котиевых из с. п. Нестеровское были приобретены школьные принадлежности и частично школьная форма», — рассказал собеседник.

По его словам, в семье Балаевых шестеро детей, из них трое школьники, а в семье Котиевых семеро детей — три студента и три школьника. Родители от души поблагодарили Айшат Матиеву и весь коллектив.