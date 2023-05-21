Коллективы из Карабулака и Малгобека представят Ингушетию на окружном этапе IX хорового фестиваля

Оценивало конкурсантов жюри в составе представителей союза композиторов России, министерств культуры и образования, а также преподавателей музыкальных школ региона.

Конкурсанты исполняли по три разнохарактерных произведения, одно из них — без инструментального сопровождения, национальное и на выбор. Победителями стали коллективы гимназии номер один Карабулака и третьей школы Малгобека, которые будут представлять республики на окружном этапе.

Председатель жюри, заслуженный учитель России и представитель союза композиторов страны Фариза Шадыжева высоко оценила исполнительское мастерство коллективов.

«Юные вокалисты из нашей республики вновь доказали: хоровое пение — это особое искусство, востребованное и живое. Хочу всех поздравить с этим прекрасным праздником музыки», — отметила Шадыжева.

Напомним, крупнейший проект Всероссийского хорового общества — одно из самых масштабных музыкальных событий в России. Творческий фестиваль проходит ежегодно с 2014 года.