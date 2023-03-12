Мэрия Магаса в очередной раз призвала горожан уважать труд коммунальщиков

Сотрудники МКУ ЖКХ Магаса вместо твердых бытовых отходов складывают и вывозят из города старую мебель и строительный мусор, выброшенный жителями столицы, отмечается в Телеграм-канале мэрии.

В пресс-службе муниципалитета напомнили, что крупногабаритный мусор портит баки, также это приводит к поломке техники, на которую его загружают и вывозят.

«Более того, сотрудники коммунальных служб задерживаются по времени на таких участках, что также мешает проводить уборку на всех городских территориях. Необходимо отметить, что вывоз строительного и крупногабаритного мусора не входит в их зону ответственности. Подобный мусор должны вывозить сами жители или застройщики», — подчеркнули в мэрии.

Многочисленные обращения по этому поводу остаются без внимания, посетовали в администрации города.