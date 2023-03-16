Мэрия Назрани сообщает о восстановлении газоснабжения в Альтиевском округе города

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Газоснабжение в Альтиевском округе города, прекращенное 7 марта, восстановлено в полном объёме, без газа остаются жители Центрального округа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» восстановило газоснабжение в Альтиевском округе. В районе «за каналом» Центрального административного округа газоснабжение будет восстановлено при условии положительной динамики проведения инвентаризации», — сказал представитель мэрии.

По его слова, мобильная бригада по проведению инвентаризации работает в этом районе ежедневно с 10:00 мск.

«Жителям необходимо в обязательном порядке обеспечить доступ к домовладениям», — уточнил представитель мэрии.

Он отметил, что накануне в администрации Назрани состоялось совещание под руководством главы города Урусхана Евлоева с участием заместителей директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», где была достигнута договоренность о том, что газоснабжение будет восстановлено в Альтиевском округе в районе «за каналом» при условии успешного проведения инвентаризации.

«Так, по состоянию на 16 марта, мобильная бригада Газпрома уже провела инвентаризацию более 200 домов в Альтиевском округе, работа продолжается ежедневно и оперативно», — отметил собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на местных активистов сообщала, что жители района новостроек Назрани остаются без постоянного газоснабжения уже девятые сутки, несмотря на заявление возобновить подачу газа 15 марта.

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