Жители новостроек в Назрани остаются без газа уже 9 сутки, несмотря на заявление газовиков возобновить газоснабжение 15 марта

«С утра 7 марта у нас нет газа. 8 марта и 15 марта буквально на час возобновили, и все. А так, по сегодняшний день у нас нет газоснабжения, документы у нас на руках, задолженностей тоже нет», — прокомментировала газете «Ингушетия» жительница данного района.

Аналогичную ситуацию описали Оздоев Магомед и Хаваж Халухаев, активисты района «за каналом», накануне на встрече с руководством регионального Центра управления регионом.

Жители отметили, что принципиальная позиция людей, которые выступали против инвентаризации основывалась на недоверии к газовой компании и производимым начислениям. К тому же возмущение вызвало отключение тепла в холодное время года.

«Люди не доверяют газовой компании, так как было много случаев необоснованных начислений за потреблённый газ. Взять, к примеру, недавний случай, когда местная жительница через прокуратуру добилась возмещения 400 тысяч рублей, необоснованно начисленных ей за потребленный газ. Более того, там живут много малообеспеченных людей, а газовики сегодня хотят сделать инвентаризацию и автоматически сделать начисление за потребленный газ за предыдущие 6 месяцев, и неважно, жил человек в этом доме последние полгода или нет. Я считаю, что акт инвентаризации необходимо делать с момента его составления», — сказал Хаваж Халухаев.

По его словам, не считая всего этого, сотрудники «Газпром межрегионгаз Назрань» противоречат друг другу: одни говорят «газ будет сегодня», другие говорят «не будет».

«Это при том, что люди массово начали оформлять документы и идут на контакт. Местные жители выполняют свои обязательства в полной мере. Того же самого мы ждем от газовиков. Если взять меня, я сделал все документы, но до сих пор не получил акт инвентаризации», — добавил Халухаев.

Как в свою очередь отметил Оздоев Магомед, за последние несколько дней почти 70% жителей провели инвентаризацию домовладений. Получается, из-за 30% домовладений без документов целый район сидит без газа.

«Ладно мы, взрослые, потерпим, но там много детей. К примеру, у меня внук 4-летний, у него бронхит. Многие семьи вообще живут в щитовых домах», — сказал Оздоев.

Напомним, власти Назрани и представители газовой компании приняли совместное решение в среду, 15 марта, возобновить газоснабжение района новостроек, отключенное 7 марта, несмотря на холодную погоду. Тем не менее, на 16 марта газоснабжение не восстановлено.

Ранее газете «Ингушетия» в мэрии Назрани сообщили, что городские власти провели вечером 14 марта оперативное совещание по инициативе главы Назрани Урусхана Евлоева с участием заместителей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Алиханова Зелимхана и Имиева Ибрагима и председателя горсовета Богатырева Юсупа. «После обсуждения мэрия Назрани и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» пришли к общему решению — в среду 15 марта газоснабжение в районе за каналом будет восстановлено», — сказал представитель мэрии.

В день отключения, 7 марта, АО «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань» отказались давать какие-либо комментарии по запросу редакции. Местным жителям в газовой службе сообщили, что тем, у кого имеется вся необходимая документация, будут поставляться специальные газовые баллоны.

Публичной информации о механизмах доставки и установки этих баллонов на сайтах «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» нет. Разъяснительная работа с населением в районе новостроек не проводится.