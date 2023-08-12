«С каждым годом молодежь Ингушетии играет все более значимую роль в жизни нашей республики. Наши талантливые, целеустремленные юноши и девушки, проявляя свой профессиональный потенциал, активно участвуя в различных форумах, спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и творческих конкурсах, вносят значимый вклад в развитие региона, укрепление дружбы и сотрудничества народов, проживающих в СКФО», — считает руководитель субъекта.

По его мнению, создание необходимых условий для самореализации молодых людей, поддержка их инициатив, энтузиазма и смелости в реализации масштабных планов, предоставление им возможности участвовать в различных форумах и проектах сферы молодежной политики — одна из важнейших задач. Поэтому в Ингушетии, как и в остальных регионах страны, созданы и улучшаются условия, для активного участия молодежи в политической, социальной, экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества.

«Мы по праву гордимся вашими успехами и верим, что своими достижениями в различных сферах деятельности, через труд и служение людям, вы прославите родную Ингушетию. Ведь великое достижение для каждого человека — приносить пользу своей стране, своей Родине, родной республике. Желаю вам всегда идти в ногу со временем. Не бойтесь трудностей, они в итоге останутся позади, главное не останавливаться на достигнутом, стремитесь расти, учиться полезному делу, творить добро», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.