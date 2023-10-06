На девяти улицах села Инарки Ингушетии появятся новые дороги
До конца октября на девяти улицах с. п. Инарки Малгобекского района построят дороги из песчано-гравийной смеси, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
На территории сельского поселения Инарки продолжается работа по ликвидации последствий проливных дождей. За счет средств сельской администрации проводятся работы по приведению поврежденных участков дорог в состояние, безопасное для проезда автотранспорта.
«В рамках восстановительных работ здесь выравнивается дорожное полотно и ведется строительство дороги из песчано-гравийной смеси. На данный момент завершены работы на двух улицах села — Орджоникидзе и Нагорной. Общая протяженность составляет 550 метров», — отметил глава администрации Адам Котиев.
В муниципалитете отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком и планируют завершить до 20 октября.