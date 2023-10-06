На девяти улицах села Инарки Ингушетии появятся новые дороги

На территории сельского поселения Инарки продолжается работа по ликвидации последствий проливных дождей. За счет средств сельской администрации проводятся работы по приведению поврежденных участков дорог в состояние, безопасное для проезда автотранспорта.

«В рамках восстановительных работ здесь выравнивается дорожное полотно и ведется строительство дороги из песчано-гравийной смеси. На данный момент завершены работы на двух улицах села — Орджоникидзе и Нагорной. Общая протяженность составляет 550 метров», — отметил глава администрации Адам Котиев.

В муниципалитете отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком и планируют завершить до 20 октября.