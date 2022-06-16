Газоснабжение

На двух улицах города Назрани Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ

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Жители улиц Кортоева и Пионерская города Назрани сегодня, 16 июня, с 9 до 18 часов останутся без газа из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

«Будьте бдительны и осторожны. Следите за газовым оборудованием. Доведите данную информацию до знакомых и соседей», — призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрани — 8 (8732) 22-11-09.

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