На двух улицах города Назрани Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

«Будьте бдительны и осторожны. Следите за газовым оборудованием. Доведите данную информацию до знакомых и соседей», — призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрани — 8 (8732) 22-11-09.