Энергоснабжение

На капремонт ЛЭП для надежного электроснабжения Малгобека направят 2,6 млн руб.

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«Россети Северный Кавказ» в 2023 году продолжат в Ингушетии капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередач «Малгобек-Раздольная. На реализацию технических мероприятий предприятие направит более 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Энергообъект класса напряжения 35 кВ обеспечивает энергоресурсом отдаленное сельское поселение Вежарий-Юрт и часть Города воинской славы — Малгобека. От стабильной работы ЛЭП зависит в том числе надежное электроснабжение нефтяных скважин.

Напомним, в 2022 году специалисты усилили на линии дефектную опору, заменили 3,2 километра провода и 75 выработавших свой ресурс изоляторов.

В текущем году энергетикам предстоит заменить 10 опор, 3,8 километра ветхого провода, 150 устаревших изоляторов.

«Малгобек уже 16 лет носит почётное звание, присваиваемое «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Город воинской славы мы, безусловно, относим к числу особо важных зон контроля. Ежегодно «Россети Северный Кавказ» в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта реализуют на участке целый комплекс технических мероприятий для повышения надежности электроснабжения значимой и памятной территории».

Работы на линии электропередачи «Малгобек-Раздольная» оперативно-ремонтные бригады проведут в рамках подготовки сетевого комплекса к функционированию в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2023/24 гг.

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