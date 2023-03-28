На капремонт ЛЭП для надежного электроснабжения Малгобека направят 2,6 млн руб.

Энергообъект класса напряжения 35 кВ обеспечивает энергоресурсом отдаленное сельское поселение Вежарий-Юрт и часть Города воинской славы — Малгобека. От стабильной работы ЛЭП зависит в том числе надежное электроснабжение нефтяных скважин.

Напомним, в 2022 году специалисты усилили на линии дефектную опору, заменили 3,2 километра провода и 75 выработавших свой ресурс изоляторов.

В текущем году энергетикам предстоит заменить 10 опор, 3,8 километра ветхого провода, 150 устаревших изоляторов.

«Малгобек уже 16 лет носит почётное звание, присваиваемое «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Город воинской славы мы, безусловно, относим к числу особо важных зон контроля. Ежегодно «Россети Северный Кавказ» в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта реализуют на участке целый комплекс технических мероприятий для повышения надежности электроснабжения значимой и памятной территории».

Работы на линии электропередачи «Малгобек-Раздольная» оперативно-ремонтные бригады проведут в рамках подготовки сетевого комплекса к функционированию в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2023/24 гг.