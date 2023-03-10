На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ингушетии направят более 800 млн руб.

«Планируем обновить 300 км водопроводных сетей. Это обеспечит качественным водоснабжением население в 70 тыс. человек и снизит аварийность коммунальной инфраструктуры на 7,7%. Федеральный центр поддерживает наш проект, нам же необходимо строго соблюдать сроки его исполнения», — отметил Калиматов.

Он поблагодарил федеральное правительство России и за оказываемую помощь в реализации двух проектов коммунальной инфраструктуры: строительство водозабора на реке Асса мощностью 100 тыс. м3/сутки и очистных сооружений в городе Сунжа.

«Проектно-сметная документация водозабора «Асса» завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство очистных сооружений включено в Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и в настоящий момент идет исполнение проекта. Оба важных для нас объекта входят в перечень поручений Президента России», — добавил Глава.