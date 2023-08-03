Водоснабжение

На одной из улиц села Сагопши Ингушетии заменят водопровод

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По поручению главы администрации Малгобекского района Абдулхамида Костоева ведутся работы по укладке новой водопроводной трубы по улице Хрущева, протяженностью 1,1 тыс. метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба муниципалитета.

«На протяжении долгого времени жители села страдали из-за частых перебоев в системе водоснабжения и замена ветхих труб стало просто необходимостью и решение данного вопроса стало первоочередной задачей для местной администрации», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в кратчайшие сроки.

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