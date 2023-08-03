На одной из улиц села Сагопши Ингушетии заменят водопровод

«На протяжении долгого времени жители села страдали из-за частых перебоев в системе водоснабжения и замена ветхих труб стало просто необходимостью и решение данного вопроса стало первоочередной задачей для местной администрации», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в кратчайшие сроки.