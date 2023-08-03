На одной из улиц села Сагопши Ингушетии заменят водопровод
По поручению главы администрации Малгобекского района Абдулхамида Костоева ведутся работы по укладке новой водопроводной трубы по улице Хрущева, протяженностью 1,1 тыс. метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба муниципалитета.
«На протяжении долгого времени жители села страдали из-за частых перебоев в системе водоснабжения и замена ветхих труб стало просто необходимостью и решение данного вопроса стало первоочередной задачей для местной администрации», — отметил собеседник издания.
Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в кратчайшие сроки.