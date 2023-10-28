Криминал

Находящийся в федеральном розыске дебошир попался полиции в Ингушетии на хранении марихуаны

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В Ингушетии задержали мужчину за хранение почти 45 граммов марихуаны. После выяснилось, что задержанный также в федеральном розыске за порчу чужого имущества, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«Правоохранители задержали на улице Лермонтова в Малгобеке и доставили в отдел гражданина, у которого обнаружили 44,15 гр. марихуаны», — рассказал собеседник.

По его словам, задержанный с 11 сентября находится в федеральном розыске за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), он водворен в изолятор временного содержания», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

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