Следком

Найти пропавших в зоне СВО помогают следователи Ингушетии

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Сотрудники следственного управления СКР по республике помогают найти пропавших в зоне специальной военной операции, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

«В Следственный комитет поступают просьбы о том, чтобы помочь найти родственников, находящихся в зоне СВО, в том числе мобилизованных. Граждане из разных регионов сообщают, что потеряли с ними связь. Следственные органы помогают в поисках и установлении их местонахождения, в том числе и наше региональное управление», — сказал собеседник издания.

Он дал разъяснение, что делать, если потеряли связь с родственником, который находится в зоне спецоперации.

«В подобных случаях необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных. Подать заявление с указанием всех необходимых данных можно не только на личном приеме, но и дистанционно. В частности, на сайте СУ СКР по Ингушетии работает интернет-приемная, с помощью которой можно направить обращение. Также есть возможность связаться с сотрудниками ведомства в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». Кроме того, круглосуточно работает телефон горячей линии для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей: 8 (8734) 55-02-42», — отметил представитель следственного управления.

В ведомстве добавили, что работа с обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности органов СК России.

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