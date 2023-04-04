Нацпроекты

Несколько больниц в Ингушетии получат новейшее диагностическое оборудование

0

Власти республики намерены в этом году направить свыше 230 млн руб. на улучшение системы здравоохранения в регионе, в том числе на оснащение больниц, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

«В текущем году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 10 единиц диагностического оборудования в четыре учреждения. Всего в период с 2019 по 2022 г. в регион по линии нацпроекта поставлено 228 единиц новой техники», — сказал собеседник.

По его информации, диагностические аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов поставят для Ингушской республиканской клинической больницы, в первичные сердечно-сосудистые отделения Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц, а также для онкодиспансера, расположенного в с. п. Плиево

Новейшее оборудование позволит эффективнее проводить диагностику пациентов медучреждений.

В нынешнем году по линии нацпроекта «Здравоохранение» в Ингушетии реализуется семь региональных программ на сумму более 230 млн руб. на улучшение системы здравоохранения в регионе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по баскетболу
В Ингушетии объявили о начале приёма заявок на форум классных руководителей и наставников в Москве
В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту
В Карабулаке Ингушетии состоится сход граждан по вопросу военной службы по контракту
В Ингушетии активно реализуется программа «Земский доктор/фельдшер»
В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы республики
Миннац Ингушетии провёл акцию по противодействию идеологии экстремизма и терроризма
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «Верни герою имя»
Машины дважды обстрелявших силовиков членов бандгруппы нашли в Ингушетии
Пять ингушских борцов вольного стиля выступят на первенстве России в Наро-Фоминске
В ЦКР столицы Ингушетии прошел открытый урок для школьников «Книги — наши друзья»

Главное

Яндекс.Метрика

 