Несколько больниц в Ингушетии получат новейшее диагностическое оборудование

«В текущем году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 10 единиц диагностического оборудования в четыре учреждения. Всего в период с 2019 по 2022 г. в регион по линии нацпроекта поставлено 228 единиц новой техники», — сказал собеседник.

По его информации, диагностические аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов поставят для Ингушской республиканской клинической больницы, в первичные сердечно-сосудистые отделения Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц, а также для онкодиспансера, расположенного в с. п. Плиево

Новейшее оборудование позволит эффективнее проводить диагностику пациентов медучреждений.

В нынешнем году по линии нацпроекта «Здравоохранение» в Ингушетии реализуется семь региональных программ на сумму более 230 млн руб. на улучшение системы здравоохранения в регионе.