Несколько больниц в Ингушетии получат новейшее диагностическое оборудование
Власти республики намерены в этом году направить свыше 230 млн руб. на улучшение системы здравоохранения в регионе, в том числе на оснащение больниц, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.
«В текущем году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 10 единиц диагностического оборудования в четыре учреждения. Всего в период с 2019 по 2022 г. в регион по линии нацпроекта поставлено 228 единиц новой техники», — сказал собеседник.
По его информации, диагностические аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов поставят для Ингушской республиканской клинической больницы, в первичные сердечно-сосудистые отделения Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц, а также для онкодиспансера, расположенного в с. п. Плиево
Новейшее оборудование позволит эффективнее проводить диагностику пациентов медучреждений.
В нынешнем году по линии нацпроекта «Здравоохранение» в Ингушетии реализуется семь региональных программ на сумму более 230 млн руб. на улучшение системы здравоохранения в регионе.