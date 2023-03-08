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Нравственное благополучие любой нации зависит от женщин — Глава Ингушетии

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Нравственное благополучие любой нации зависит от женщин, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, роль женщины велика и многообразна. Она любимая бабушка, мать, супруга, сестра, невестка. Ингушская же женщина, независимо от своего социального статуса и положения, всегда полна забот о подрастающем поколении, домашнем очаге, здоровье всей семьи.

«Сегодня мы с восхищением говорим о том, что женщины Ингушетии достигли больших успехов и высот в общественной и государственной работе, науке, в наиболее ответственных и сложных профессиях», — отметил Калиматов.

В преддверии Международного женского Глава встретился с женщинами — представителями общественных организаций и средств массовой информации.

«Каждая из них активно принимает участие в общественной жизни республики. Всех их объединяет любовь к своей профессии и своему делу. Обсудили много вопросов, которые их волнуют: экономику, инвестиции, задачи, которые стоят перед нами, и планы их реализации. Уверен, что моральное, нравственное благополучие любой нации зависит от тепла, душевной щедрости, мудрости ее женщин», — подчеркнул Калиматов.

Он добавил, что Ингушетия, «к счастью, очень богата такими настоящими личностями».

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