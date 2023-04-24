Объем сельхозпродукции в Ингушетии за три месяца достиг 3409,6 млн руб.

По данным службы госстатистики, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 апреля 2023 г. по сравнению с аналогичной датой 2022 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,3% и по расчетам составило 70 426 голов, поголовье птицы выросло на 36,0% и составило 472 947 голов, поголовье овец и коз насчитывается 297 458 голов, уменьшение составляет 1,5%.

Как отмечает ведомство, в январе-марте 2023 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство молока составило 33 339,75 т, что на 2,0% меньше предыдущего периода 2022 года, производство яиц увеличилось на 4,2% и составило 6200 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 3513,224 т, по сравнению с аналогичной датой 2022 года больше на 62,7%.