Греко-римская борьба

Олимпийский чемпион Муса Евлоев стал победителем чемпионата Москвы по греко-римской борьбе

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Знаменитый ингушский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Муса Евлоев после двухлетнего перерыва снова вышел на ковёр.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Муса Евлоев стал на днях победителем чемпионата Москвы по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Отмечается, что это первый старт для ингушского чемпиона после такого долгого перерыва.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, триумфатор Токио-2020 планирует принять участие в предолимпийском чемпионате страны, который состоится в январе следующего года.

Напомним, чемпионат Москвы по греко-римской борьбе — 2023 среди взрослых прошёл в Олимпийской деревне — 80.

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