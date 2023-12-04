Олимпийский чемпион Муса Евлоев стал победителем чемпионата Москвы по греко-римской борьбе

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Муса Евлоев стал на днях победителем чемпионата Москвы по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Отмечается, что это первый старт для ингушского чемпиона после такого долгого перерыва.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, триумфатор Токио-2020 планирует принять участие в предолимпийском чемпионате страны, который состоится в январе следующего года.

Напомним, чемпионат Москвы по греко-римской борьбе — 2023 среди взрослых прошёл в Олимпийской деревне — 80.