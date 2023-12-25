Открывших стрельбу по полицейским двоих жителей Ингушетии арестовали

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД, полицейские не пострадали, но один из нападавших был ранен, ранение также получил случайный свидетель.

«Сегодня в 11.20 мск в Карабулаке неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Mercedes-Benz, произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля Lada Granta под управлением жителя Малгобека. В результате происшествия водитель получил ранение руки, а нападавшие успели скрыться с места происшествия. Полицейскими был введен план «Перехват», и в 11.47 иномарку заметили возле стационарного поста ДПС у въезда в сельское поселении Нестеровское Сунженского района», — рассказал собеседник.

По его словам, на требование сотрудника полиции остановиться водитель автомобиля резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в правоохранителей.

Сообщается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля злоумышленников. Проехав около 500 метров, он совершил наезд на машину Volkswagen и остановился. Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.