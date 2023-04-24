Овощеводы агрокомплекса «Сунжа» в Ингушетии с начала 2023 года собрали 300 тонн томатов

В настоящее время овощеводы агрокомплекса «Сунжа» получили 300 тонн различных сортов томатов. В текущем году планируется собрать 5,2 тысячи тонн овощей.

Первые томаты в теплицах «Сунжи» появились в прошлом месяце. Работники агропредприятия ожидают, что кусты будут плодоносить вплоть до конца октября. Томаты «Манар», «Черри», «Тивей», «Гусарские» и других сортов уже можно встретить на торговых площадках Ингушетии, а также в крупных торговых сетях других регионов России. В частности, продукция поставляется в Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Омск и Москву.

«Такие проекты — важная составляющая в укреплении продовольственной безопасности всей нашей страны. В прошлом году агрокомплекс «Сунжа» принес почти четыре тысячи тонн томатов. Это уже хороший показатель, несмотря на то, что на сегодня мы реализовали только первый этап инвестпроекта. Работа еще идет — строится тепличный комплекс и электроэнергетическая подстанция. После введения в эксплуатацию новых площадей, в целом увеличения мощности предприятия объемы урожая значительно увеличатся», —подчеркнул первый заместитель генерального директора Кавказ. РФ Андрей Цемахович.

Напомним, «Сунжа» — один из самых крупных инвестиционных проектов на Северном Кавказе в сфере АПК, включенный в модель экономического развития Ингушетии и одобренный Правительством РФ. Первый этап строительства «Сунжи» завершился в 2019 году. В эксплуатацию ввели тепличный комплекс на 10 га. Стоимость проекта составила 1,6 млрд рублей с участием Кавказ. РФ в 1 млрд. До конца года также при поддержке института развития планируется завершить второй этап проекта. Он включает строительство тепличного комплекса на 22 га и подстанции «Тихая», которая обеспечит комбинат электроэнергией.