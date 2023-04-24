Овощеводы агрокомплекса «Сунжа» в Ингушетии с начала 2023 года собрали 300 тонн томатов

0

На одном из самых крупных агропредприятий Ингушетии продолжается сбор первого урожая, сообщила пресс-служба Кавказ. РФ.

В настоящее время овощеводы агрокомплекса «Сунжа» получили 300 тонн различных сортов томатов. В текущем году планируется собрать 5,2 тысячи тонн овощей.

Первые томаты в теплицах «Сунжи» появились в прошлом месяце. Работники агропредприятия ожидают, что кусты будут плодоносить вплоть до конца октября. Томаты «Манар», «Черри», «Тивей», «Гусарские» и других сортов уже можно встретить на торговых площадках Ингушетии, а также в крупных торговых сетях других регионов России. В частности, продукция поставляется в Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Омск и Москву.

«Такие проекты — важная составляющая в укреплении продовольственной безопасности всей нашей страны. В прошлом году агрокомплекс «Сунжа» принес почти четыре тысячи тонн томатов. Это уже хороший показатель, несмотря на то, что на сегодня мы реализовали только первый этап инвестпроекта. Работа еще идет — строится тепличный комплекс и электроэнергетическая подстанция. После введения в эксплуатацию новых площадей, в целом увеличения мощности предприятия объемы урожая значительно увеличатся», —подчеркнул первый заместитель генерального директора Кавказ. РФ Андрей Цемахович.

Напомним, «Сунжа» — один из самых крупных инвестиционных проектов на Северном Кавказе в сфере АПК, включенный в модель экономического развития Ингушетии и одобренный Правительством РФ. Первый этап строительства «Сунжи» завершился в 2019 году. В эксплуатацию ввели тепличный комплекс на 10 га. Стоимость проекта составила 1,6 млрд рублей с участием Кавказ. РФ в 1 млрд. До конца года также при поддержке института развития планируется завершить второй этап проекта. Он включает строительство тепличного комплекса на 22 га и подстанции «Тихая», которая обеспечит комбинат электроэнергией.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушская диаспора г. Алматы планирует открыть этнографический музей
Миннац республики поздравил газету «Ингушетия» с 30-летием
Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве
Ингушский спортклуб «Ади Ахмад» поощрил своего воспитанника за выступление на первенстве России
Школьников Ингушетии приглашают к участию в акции «Наследники Победы»
Объем сельхозпродукции в Ингушетии за три месяца достиг 3409,6 млн руб.
Ингушетия стала лидером по объему привлеченного финансирования МСП в СКФО
В Ингушетии чествовали чемпиона России по панкратиону Мамед-Амина Элжаркиева
В школах Ингушетии прошла неделя здорового питания
Пограничники провели в столице Ингушетии школьные соревнования по волейболу
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 