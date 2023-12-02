Призыв

План осеннего призыва в Ингушетии выполнен досрочно

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План осеннего призыва в республике выполнен досрочно, к местам службы отправлена крайняя группа. Большинство из 20 юношей будет проходить службу на ордена Ушакова Краснознаменном Северном флоте ВМФ России, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Проводить ребят приехал первый заместитель премьер-министра Магомед Евлоев, который пожелал им с честью отслужить, отдать долг Родине достойно, как их отцы и деды.

Отмечается, что на Северном флоте уже проходят службу 10 представителей республики, которые были призваны весной текущего года. Примечательно, что сопровождать новобранцев из Назрани до Мурманска приехал уроженец Ингушетии, прапорщик Идрис Бузуртанов, который окончил авиационное училище и уже 7 лет несет там службу.

Военный комиссар региона Заурбек Гадаборшев отметил, что задание осенней призывной компании досрочно выполнено, более 200 призывников отправились в Вооруженные силы России.

Напомним, что солдаты срочной службы не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

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