После выставления на торги дома жительница Ингушетии погасила долг перед банком
После выставления на торги домовладения жительница Ингушетии погасила долг перед банком, сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.
«Жилой дом и земельный участок физического лица являлись банковским залогом, выступившим обеспечением по кредиту, обязательство по которому заемщик не исполнила. Недвижимое имущество должника было арестовано и передано на принудительную реализацию сотрудником межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по региону с начальной продажной стоимостью 2 млн 160 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
Только после этого гражданка выполнила условия договора с кредитным учреждением. Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена в полном объеме, говорится в релизе.