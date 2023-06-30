После выставления на торги дома жительница Ингушетии погасила долг перед банком

«Жилой дом и земельный участок физического лица являлись банковским залогом, выступившим обеспечением по кредиту, обязательство по которому заемщик не исполнила. Недвижимое имущество должника было арестовано и передано на принудительную реализацию сотрудником межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по региону с начальной продажной стоимостью 2 млн 160 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Только после этого гражданка выполнила условия договора с кредитным учреждением. Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена в полном объеме, говорится в релизе.